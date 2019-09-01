«أكسفورد بزنس غروب»: أبوظبي تعزز جهود التنوع الاقتصادي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكدت مجموعة «أكسفورد بزنس غروب» البريطانية للأبحاث والاستشارات أن أبوظبي تعزز جهودها الحديثة لتنويع اقتصادها وخفض حجم اعتماده على الموارد الهيدروكربونية.

ونشرت المجموعة تقريراً أمس بعنوان «مبادرات أبوظبي لإسراع نمو اقتصادها غير النفطي»، واستعرضت فيه أبرز مبادرات تحفيز الاقتصاد غير النفطي التي أعلنت عنها أبوظبي خلال الفترة الأخيرة.

وذكر التقرير أن أحدث هذه المبادرات كان إطلاق صندوق في يونيو الماضي بقيمة 4 مليارات درهم «1,1 مليار دولار» لدعم حركة البحث والتطوير بالإمارة، ورفع مستويات الابتكار لدى الشركات العاملة بها، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منحها خصومات على الرسوم المفروضة، بالتوازي مع تخصيص ضمان ائتماني للقروض التي تحصل عليها هذه المشروعات بنسبة تصل إلى 75%.

وأوضح التقرير أن القطاع الخاص يقع في موضع القلب من خطة التنوع الاقتصادي في أبوظبي، وهو ما يتجلى في اهتمام الإمارة بدعم نمو القطاع من خلال عدة خطوات طموحة كان من أبرزها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الذي يتكون من 50 مبادرة منفصلة تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار، وتستند إلى أربعة أسس، وهي الأعمال والاستثمار؛ المجتمع؛ المعرفة والابتكار؛ ونمط الحياة.