حملة توعية عن «أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية» 16 سبتمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إطلاق حملة توعية شاملة حول «أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة»، تتضمن 3 ورش عمل تعريفية لغير المسجلين، تبدأ في السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل في أبوظبي، ثم تعقد في 18 و23 من الشهر ذاته على التوالي في دبي وعجمان (لقطاعات الأعمال المعنية في الإمارات الشمالية).

وأشارت إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية، التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي»، الذي صدر خلال شهر أغسطس، ويتم بموجبه توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر 2017.

ودعت الهيئة كل منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها بكل أنحاء الدولة، للمشاركة في ورش العمل التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب، موضحة أن التسجيل لحضور هذه الورش متاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم تعبئة طلب التسجيل من خلال الرابط وتقديمه إلكترونياً بسهولة تامة.

نظام مطور

وأشارت الهيئة إلى أن الحملة تتضمن ورش عمل موجهة لفئتين من قطاعات الأعمال؛ فئة غير المسجلين للضريبة الانتقائية وسيتم تقديم 3 ورش عمل لهم في كل من أبوظبي ودبي وعجمان، يتم خلالها توضيح الإجراءات، التي عليهم القيام بها من خلال النظام الجديد المطور، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، والذي يتميز بسهولة خطوات التسجيل، والتصريح عن الاستيراد، واسترداد الضريبة الانتقائية، وتقديم الإقرارات، وسداد الضريبة المستحقة، وتسجيل أمناء المستودعات والمناطق المحددة، وغيرها من الإجراءات المطلوبة من الخاضعين للضريبة الانتقائية، أما الفئة الثانية فتتمثل في المسجلين الحاليين للضريبة الانتقائية والمعنيين بتطبيقها، والمطالبين بإعادة تسجيل السلع الانتقائية، التي يتم التعامل بها مجدداً، فضلاً عن السلع الجديدة، التي يتم تسجيلها من جانبهم وسيتم عقد ورشة عمل مخصصة لهم في التاسع من شهر سبتمبر في دبي.

وأوضحت أن الحملة الجديدة تهدف إلى التواصل المباشر مع ممثلي قطاعات الأعمال المعنيين بتطبيق القرار الجديد، مشيرة إلى أن فريق من متخصصي الهيئة سيقدم خلال ورش العمل التفاعلية شرحاً مفصلاً للخاضعين للضريبة الانتقائية حول الإجراءات المطلوبة للتسجيل، وإحاطة المشاركين بأن الهيئة فتحت التسجيل بالمرحلة الأولى لكل منتجي، ومستوردي، ومخزني «المشروبات المُحَلَّاة» للقيام بالتسجيل كخاضعين للضريبة الانتقائية.

مشروبات مُحَلاة

«المشروبات المُحَلَّاة» تتمثل في أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه ليكون جاهزاً للتناول كونه مشروباً، والمُركَّزات وأي نوع من السكر والمُحليات المحددة وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية.