3 مليارات درهم حجم سوق إطارات السيارات في الإمارات

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

كشف مسؤولو شركات متخصصة في تجارة وتوريد إطارات السيارات عن أن حجم سوق الإطارات في الدولة على اختلاف أنواعها وأحجامها يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات درهم، في حين أن عدد الإطارات يصل إلى أكثر من 9 ملايين إطار من مختلف الأنواع والأحجام والفئات.

وأضاف المسؤولون أن حجم الطلب على الإطارات سجل نمواً منذ بداية العام الجاري بنسب تتراوح بين 2 ـ 5%، وتصل حصة الإطارات اليابانية إلى نحو 55% من إجمالي الإطارات في الدولة.

وأظهرت دراسة لشركة فروست آند سوليفان للأبحاث التحليلية أن حجم مبيعات سوق الإطارات بالإمارات ستبلغ في العام 2020 حوالي 4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار) منها 710 ملايين دولار لسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، و380 مليون دولار للمركبات التجارية الثقيلة والمتوسطة.

جودة عالية

وقال سيد همايون عالم، المدير العام لشركة كونتيننتال للإطارات إن سوق إطارات السيارات في الإمارات تشهد نمواً ثابتاً في ظل نشاط الحركة الاقتصادية في الإمارات وزيادة رغبة العملاء بالاحتفاظ بسياراتهم إلى أكبر فترة ممكنة، الأمر الذي زاد من نسبة استهلاك الإطارات بشكل خاص وقطع الغيار بشكل عام، مشيراً إلى أن عدد إطارات السيارات في الدولة يصل إلى نحو 9 ملايين إطار من مختلف الفئات منها 7.5 ملايين إطار للسيارات الخفيفة و1.5 مليون للشاحنات والرافعات والسيارات الثقيلة.

وأضاف همايون عالم أنه من الصعب تحديد رقم دقيق لحجم سوق الإطارات في الإمارات نتيجة لتنوعها، لكن يمكن القول إن قيمة السوق تتراوح بين 2 ـ 3 مليارات درهم، مشيراً إلى أن هناك نمواً في الطلب على الإطارات خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 2 -5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

نمو ثابت

ومن جهته قال ميتي إيكين، المدير الإداري الإقليمي لشركة بريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا إن سوق الإطارات في الإمارات حافظت على مستويات نمو ثابتة منذ بداية العام الجاري، ونتوقع أن نشهد مزيداً من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري لا سيما مع اقتراب انعقاد معرض إكسبو 2020، إذ إن الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية وزيادة أعداد الزوار مع اقتراب انعقاد هذا المعرض ستشكل عوامل رئيسية تسهم في تعزيز النمو في مختلف القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات.

وأضاف أن بريدجستون أكبر مصنّع للإطارات في العالم وتمتد هيمنتنا إلى دولة الإمارات أيضاً، وخلال هذا العام، نتوقع أن نسجل نمواً كبيراً في إجمالي حجم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الرغم من التحديات الراهنة في السوق.

دعم الشركاء

وعن حصة الشركة في السوق الإماراتية قال إن بريدجستون هي أكبر مصنّع للإطارات على مستوى العالم، كما أنها موجودة في دولة الإمارات منذ 50 عاماً وتحتضن دبي مكاتبها الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل دعم الشركاء التجاريين، لدى الشركة حضور قوي في متاجر التجزئة، حيث تتوفر إطاراتها في أكثر من 75% من منافذ التجزئة في الإمارات.

اهتمام خاص

وقال كاريل كوشيرا المدير التنفيذي في كونتيننتال الشرق الأوسط إن سوق الإطارات في الإمارات واعدة وكبيرة تحتاج لتلبية متطلّباتها، خاصة مع وجود عدد كبير من السيارات على الطرقات، مشيراً إلى أن الأسواق مثل السوق الإماراتية التي تضم نسبة كبيرة من أصحاب الدخل المرتفع لديها اهتمام خاص بالمنتجات التي تلبّي احتياجات السيارات فائقة الأداء والمركبات رباعية الدفع التي يمتلكها العملاء.

وأضاف أنهينا العام 2018 مع نمو في المبيعات على المستويين الدولي والمحلّي وكذلك ارتفعت أرباحنا بالرغم من المناخ الاقتصادي المليء بالتحدّيات. ولقد نمت مبيعاتنا السنوية الدولية لحدود 44.4 مليار يورو 2018، مما شكّل نمواً عضوياً بنحو 3%، مشيراً إلى أن لدينا نظرة إيجابية حول الفرص التي تقدّمها سوق الإطارات في منطقة الشرق الأوسط، وقد تم التخطيط لطرح مجموعة منتجات الجيل السادس لأجل ضمان تمتّعنا بموقع قوي يمكّننا من تخطّي أي تحدّيات تواجهها الأسواق.

سوق كبيرة

أوضح ميتي إيكين، المدير الإداري الإقليمي لشركة بريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا أن سوق الإطارات في الإمارات تعد إحدى أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وتتميز بنسبة عالية من امتلاك السيارات لكل أسرة، إلى جانب معدلات استهلاك مرتفعة للسيارات، وهي بذلك سوق غنية بالفرص بالنسبة لمصنعي السيارات ومكوناتها. ولهذا السبب فإن المنافسة في سوق الإطارات قوية، وساهمت الزيادة في أعداد العلامات التجارية ذات المستوى المنخفض في السنوات القليلة الماضية في جعلها أقوى.