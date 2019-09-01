مصرف الهلال يعيّن رئيساً تنفيذياً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف الهلال أمس، تعيين عبد الشكيل عيدروس رئيساً تنفيذياً للمصرف، ليتولّى بذلك قيادة مسيرة التحوّل الرقمي والإشراف على تحقيق أهداف استراتيجيته الرامية إلى الارتقاء بتجربة العملاء، والاتجاه نحو الاستثمار بشكل رئيسي في التكنولوجيا والخدمات المصرفية المتطورة للأفراد.

ويأتي تعيين عبد الشكيل خلفاً لعمرو المنهالي، الذي تم الإفصاح عنه تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة «الواحة كابيتال». تمتد خبرة عبد الشكيل إلى أكثر من 25 عاماً في قطاع الخدمات المصرفية، كما أنه يعد أحد المصرفيين المميزين في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد واستراتيجيات الابتكار الرقمي وإدارة المخاطر.

وقال علاء عريقات، رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال: «يحظى عبد الشكيل بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والتي سيكون لها دور كبير، خصوصاً في هذه المرحلة الهامة من مسيرة مصرف الهلال.