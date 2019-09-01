«ميلينيوم المطار دبي» يقدم خصومات جديدة

المصدر: دبي- البيان

أعلن فندق ميلينيوم المطار دبي عن خصوماته الهائلة الجديدة لمدة 3 أيام يقدم من خلالها أسعاراً منخفضة على الغرف مع مزايا رائعة. ما بين 9 إلى 11 سبتمبر الجاري للإقامة خلال الفترة من 9 سبتمبر حتى 30 أبريل 2020 مع تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بالعرض.

وقال سايمون مور، مدير عام فندق ميلينيوم المطار دبي، إن: «التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام تمنح المسافرين صفقات رائعة وهو أفضل عروضنا على مدار العام حتى الآن. إنها طريقة عظيمة للتوفير مع الاستمتاع بمزايا وحوافز استثنائية. لدينا الكثير من المزايا المتضمنة في العرض والتي تم إعدادها بعناية تامة لتجعل إقامتك لا تنسى».

وفنادق ومنتجعات ميلينيوم شركة نشطة في مجال الضيافة العالمية، حيث تمتلك أكثر من 130 فندقاً في أنحاء العالم وتديرها وتتولى تشغيلها.