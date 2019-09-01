مجموعة «سليمان الحبيب» تدخل «غينيس»

المصدر: دبي- البيان

منحت موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، شهادة الرقم القياسي والأكبر لغرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزةTele-ICU على مستوى العالم، وذلك بعدد 796 سريراً لخدمة المرضى في منطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي هذا الأسبوع، حيث قام ممثل موسوعة «غينيس» في بريطانيا جلند اندرو بتسليم الجائزة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني بحضور عدد من مسؤوليها.

وقال الحقباني: حصلنا على هذه الشهادة نظير إدارتنا لأكبر غرفة قيادة تحكم للعنايات المركزة بعدد 796 سريراً، وهو أكبر عدد لأسرة طبية على مستوى العالم، تتم من خلاله متابعة الحالات الحرجة بالخليج العربي.