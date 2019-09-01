19 % أرباح العقارات الفاخرة في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد موقع «مانشون جلوبال» الأميركي أن غالبية العقارات الفاخرة في دبي ما زالت محتفظة بأسعارها المرتفعة، بل إن بعضها يُبَاع بأسعار تفوق توقعات شركات التطوير العقاري المالكة لها.

وذكر الموقع المتخصص في أخبار العقارات الفاخرة، ويتبع مؤشر «داو جونز» ببورصة نيويورك، في تقرير نشره أمس أن عدداً من الصفقات التي جرت في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لبيع عقارات فاخرة أدرت على المطورين أرباحاً تتراوح نسبها بين 5 إلى 19%، من واقع بيانات صادرة عن شركة «ريدينغ- جي سي بي» المتخصصة في تحليل وتجميع البيانات العقارية في دبي.

ورصد التقرير إقبالاً متزايداً من جانب المشترين والمستثمرين العقاريين في غضون الأشهر الأخيرة على امتلاك وحدات عقارية فاخرة في مناطق بعينها من دبي، الأمر الذي أحدث حالة رواج واضحة في سوق العقارات بهذه المناطق ورفع أسعار الوحدات بها. وأوضح التقرير أن أهم المناطق الراقية في دبي، هي «جزيرة النخلة»؛ «مدينة دبي العالمية»؛ و«ديسكفري غاردنز».