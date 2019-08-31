«لولو» تطلق حملة ترويجية بمناسبة العودة إلى المدرسة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «لولو هايبر ماركت» عن الحملة الترويجية للعودة إلى المدرسة والتي تشمل أضخم تشكيلات احتياجات المدرسة بأسعار ممتازة عبر جميع متاجرها في الإمارات، ابتداءً من 21 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.

وسوف تقدم «لولو هايبر ماركت» هذا العام منحة دراسية بقيمة 500 ألف درهم، بالشراكة مع «بايجوز»، الشركة التعليمية التقنية، وسيحظى 50 متسوقاً محظوظاً بمنحة قيمتها 10 آلاف درهم.

كما ستشمل عروض هذا العام ضماناً لمدة عام كامل لجميع الحقائب المدرسية في «لولو هايبرماركت»، وسيستمتع الزوار طيلة 21 يوماً بعروض مذهلة على الأزياء المدرسية، والأدوات المكتبية، والإلكترونيات وغيرها الكثير.

وقال أشرف علي المدير التنفيذي لمجموعة اللولو: «نحرص كل عام على تقديم عروض ترويجية فريدة ومبتكرة لتستفيد منها أكبر فئة من المجتمع. هذا العام، متحمسون للغاية لشراكتنا المميزة مع بايجوز لتقديم منح دراسية لـ 50 طالباً، عدا ذلك قمنا بتوفير تشكيلات ضخمة من الاحتياجات المدرسية وتشكيلات الأزياء بأفضل الأسعار المناسبة، ليس فقط في جميع متاجر لولو، ولكن أيضاً في مواقع خاصة مثل «سوق المدرسة» في خيمة لولو في مركز تسوق مدينة زايد أبوظبي».

وعدا عن التشكيلات المتنوعة للاحتياجات المدرسية، تقدم لولو تشكيلات كبيرة من المنتجات الغذائية تشمل وجبات الفطور، وحافظات الطعام المفضلة، وأطقم المطبخ للعائلات، بالإضافة إلى الأطعمة العضوية، والطعام الخالي من الجلوتين وكلها متوفرة لجميع العملاء المهتمين بالصحة.

ومع وجود 175 متجر لولو في جميع أنحاء العالم، تبذل المجموعة جهوداً مستمرة لتوفير المنتجات العالمية بأفضل الأسعار.