دبي مركز لتأسيس الشركات وريادة الأعمال

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير حديث أن دبي تمتلك نظاماً مزدهراً لتأسيس الشركات وتعد مركزاً لريادة الأعمال خاصة بالنسبة للشركات الناشئة موضحاً أن الشركات الناشئة تحظى بفرص واعدة للنمو بوتيرة سريعة والتوسع بفضل المزايا والتسهيلات التي تتمتع بها ودعم وتأهيل أصحابها عبر حاضنات الأعمال التي تعزز خطط الإمارة لتكون أذكى مدينة في العالم بحلول عام 2021.

وبحسب تقرير حديث نشره موقع «scoopempire» فإن حاضنات الأعمال في دبي توفر تسهيلات كبيرة ومزايا غير مسبوقة للمشاريع الناشئة حيث يمكن لرجال الأعمال الذين يرغبون في الارتقاء بأعمالهم إلى المستوى الأكثر تقدماً التقدّم بطلب لإدراجهم في برنامج حاضنة.

وأضاف إن الحاضنات توفر بيئة مثالية لتنمية الشركات الناشئة من خلال توفير التمويل المبتكر والموارد وبرامج التوجيه وغيرها كما توفر غالبية الحاضنات ذات السمعة الطيبة فصولاً خاصة لتلقين رواد الأعمال عدداً لا يحصى من المهارات القيّمة، وتقدم نصائح تدوينية متخصصة لكبار المسؤولين التنفيذيين الاقتصاديين، ونصائح حول تأسيس الأعمال، ودروساً مكتبية لخطط العمل.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الأساسي لحاضنات الأعمال تقصير دورة الوقت اللازم لنمو الأعمال التجارية حيث توفر التحقق من صحة الأعمال في وقت مبكر، والوصول إلى التمويل، وتوفر مجموعة كبيرة من فرص التواصل. وتعد حاضنات الشركات الناشئة هي المفتاح لاستراتيجية دبي لتصبح أذكى مدينة في العالم في غضون نحو عامين.