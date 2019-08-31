خطط تطوير مطار آل مكتوم مستمرة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت مطارات دبي، أمس، في بيان إلى بلومبيرغ، أن خطط تطوير مطار آل مكتوم في دبي قائمة ومستمرة، وأوضحت أن عمليات مراجعة الخطة الرئيسية طويلة الأجل، تهدف إلى ضمان أن يستفيد التطوير بصورة كاملة من التقنيات الناشئة، ويستجيب لاتجاهات المستهلك وتفضيلاته، ويُحسّن الاستثمار.

وأشارت مطارات دبي في بيانها إلى إن الجداول الزمنية الدقيقة للخطة الرئيسية طويلة الأجل وتفاصيل الخطوات التالية ما زالت قيد الدراسة.

ويستهدف مطار آل مكتوم في دبي، أن يكون أكبر مطارات العالم بسعة سنوية تزيد على 250 مليون مسافر. وكانت مؤسسة مطارات دبي قد افتتحت مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال، في عام 2013، وهو يخدم حاليا 11 شركة طيران للركاب، وقد تم تعزيز قدراته السنوية 5 أضعاف في العام الماضي لتصل إلى 26.5 مليوناً بعد تنفيذ مشاريع توسع كبيرة في محطة الركاب.

وتستهدف خطط التطوير طويلة الأجل مضاعفة الطاقات الاستيعابية للمطار لتصل في نهاية المطاف إلى 260 مليون مسافر، وهو ما يعادل أكثر من ضعف إجمالي المسافرين في أكثر مطارات العالم ازدحاماً اليوم.