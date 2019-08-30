«بي إفي يو» تعرض أحدث أجهزة المسح الضوئي في «جيتكس»

المصدر: دبي- البيان

أكدت بي إف يو أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، المتخصصة في تصنيع الماسحات الضوئية مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية المقرر إقامته في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 6 و10 أكتوبر المقبل.

وتكشف الشركة خلال هذه المشاركة عن أحدث أجهزة المسح الضوئي، التي من شأنها أن تغير من الطريقة التقليدية في إجراء عمليات المسح الضوئي في العديد من القطاعات. كما ستسلط الشركة الضوء على أعمالها وأنشطتها الموجهة للعملاء في أنحاء المنطقة، إلى جانب برامج الشراكات التي قامت بإبرامها وتطويرها.



ونجحت شركة بي إف يو ليميتد في ترسيخ حضورها وتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، من خلال العمل مع مختلف القطاعات ومن بينها الدوائر الحكومية والرعاية الصحية والتمويل وتقديم الدعم اللازم لهم.

هذا ويعد مرفق جناح المعرفة التابع لـشركة PFU EMEA، والواقع في واحة دبي للسيليكون، مورداً رئيسياً للشركاء في المنطقة؛ حيث يمكنهم الوصول إليه والعمل معه في تنظيم مجموعة من برامج التدريب والندوات وإطلاق المنتجات ومبادرات التعاون لتطوير البرمجيات.

وقال مايك نيلسون، النائب الأول للرئيس في بي إف يو: عد جيتكس حدثاً مهماً يحمل قيمة كبيرة جداً لشركتنا حيث نستعرض إمكاناتنا وقدراتنا.

ويسعدنا، خلال مشاركتنا في نسخة 2019 من هذا الحدث المهم، أن نطلق منتجاً رئيسياً جديداً لينضم إلى محفظة منتجاتنا في دبي. شهدنا، خلال مشاركتنا في نسخة العام الماضي من الحدث طلباً متزايداً على حلولنا من قبل الزوار الذين يبحثون عن طرق للتصدي للتحديات، التي نتجت عن التحولات الرقمية، التي نشهدها. ويسعدنا، هذا العام، أن نطلق مجموعة أكبر من المنتجات والحلول التي تدعم مبادرات الرقمنة المتواصلة.



