«جامبت للعلاقات العامة» تنطلق في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جامبت للعلاقات العامة، وكالة محلية مستقلّة انطلاقها في سوق الشرق الأوسط، وهي شركة متخصصة في 3 مجالات أساسية هي العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي، والتعامل مع المؤثرين والمؤثرات. يرأس وكالة العلاقات العامة مؤسسها جمال الموعد، الاختصاصي في العلاقات العامة بخبرة تزيد على 13 عاماً في السوق الإقليمي. وتستمدّ شركة «جامبت» إلهامها من لعبة الشطرنج، حيث تسمية «جامبت»، والتي تعني المناورة، هي حركة افتتاحية يتمّ خلالها احتساب المجازفة لضمان موقع الأفضلية.

وقال جمال الموعد، المؤسس والمدير الإداري للشركة: تُعتبر الشطرنج لعبة التخطيط والاستراتيجية الأولى، ورياضة المثقفين، كما يُقال إنه تم اختراعها في الشرق الأوسط منذ 15 قرناً تقريباً، ولذلك رأينا في اللعبة الكثير من أوجه الشبه فكانت لنا ملهمة. وتتّخذ «جامبت» للعلاقات العامة من دبي مقراً لها، غير أن عملياتها تغطي دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي، وهي تسعى إلى الاستجابة لحاجة السوق إلى وكالة علاقات عامة واستشارية متخصصّة تكون شهرتها قائمة على اهتمامها بالتفاصيل والبراعة والإتقان، وليس على حجمها ومدى اتساعها فحسب.

تسعى جامبت للعلاقات العامة إلى توفير التفكير الاستراتيجي، والمعرفة الرقمية، والخبرة في شؤون التواصل والعلاقات العامة، والتنفيذ المبدع، والتأثير في العلاقات، والتفكير العملي، ما تسمح للعلامات التجارية بتحقيق أهدافها، والبدء بالحوار مع عملائها، والبقاء في الطليعة على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق.