3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 701 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم، و608 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 800 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 131 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية، تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة القوز الثانية، ومبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم والثالثة مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم والثالثة الخيران الأولى بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.6 مليار درهم منها 104 رهونات أراض بقيمة 1.3 مليار درهم و182 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 624 مليون درهم، ورهن بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 158 مليون درهم.