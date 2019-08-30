«إكويتاتيفا» تعتزم استثمار 200 مليون لتملّك عقارات بـ«الإمارات ريت»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إكويتاتيفا» دبي، وهي أكبر مدير لصناديق «ريت» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومديرة صندوق «الإمارات ريت»، أمس، أنها تعتزم استثمار 200 مليون درهم للاستحواذ على عقارات جديدة في عدة قطاعات لضمّها لصندوق «الإمارات ريت»، وذلك بحلول مطلع العام المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019، والتي بيّنت أن صندوق «الإمارات ريت» قد حقّق زيادة قدرها 9.1% في صافي مدخوله العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي، كما سجّل الصندوق زيادة قدرها 13.5% في الإيرادات قبل الفوائد والضريبة والإهلاك خلال الفترة ذاتها في ظلّ تحدّيات السوق الصعبة. وصندوق «الإمارات ريت» هو أكبر صندوق للاستثمار العقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم، وهو مدرج في بورصة ناسداك دبي.

وقال سيلفان فيوجو، الرئيس التنفيذي في «إكويتاتيفا» دبي: تمتاز محفظتنا بمعدلات إشغال مستقرّة بفضل إدارتنا النشطة وجودة الأصول التي نديرها. ونحن الآن نسعى للاستحواذ على أصول عقارية، حيث ندرس عدداً من الصفقات ستعزّز المدخول من العمليات، والتي بقيت مستقرّة خلال الفترة. إننا نعتقد أن هذا هو الوقت الملائم للاستحواذ على الأصول الممتازة .