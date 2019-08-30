شركة مصرية تنقل مقرها الإقليمي إلى دبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قال مصطفى قنديل مؤسس ورئيس تنفيذي لـ«إس دبليو في إل» الناشئة المصرية لنقل الركاب، إن الشركة سوف تنقل مقرها الإقليمي إلى دبي، وتوقع أن يحدث ذلك في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكره موقع «مينابايتس» للأنباء.

وأضاف قنديل أن الشركة لديها حالياً فريق عمل في دبي، وسوف تواصل عملياتها في القاهرة، وسوف يظل مقرها الهندسي في العاصمة المصرية، ولم يذكر تفاصيل انتقال المقر الإقليمي للشركة الى دبي.

وجمعت «إس دبليو في إل» 42 مليون دولار تمويل في يونيو الماضي، حيث تسعى للتوسّع في دول أخرى في إفريقيا، بما فيها نيجيريا.

الشركة عمرها عامان، وبدأت العمل في القاهرة وتعمل أيضاً في مدينة الإسكندرية المصرية، وفي نيروبي بكينيا، وحصلت على التمويل من شركات استثمارية منها فوستوك السويدية وبيكو كابيتال في دبي و«إم اس إيه» في الصين وانديفور كاتاليست ومقرها نيويورك.