عروض معدّلة بـ 10 مليارات لتوسعات مطار آل مكتوم

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تراجع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية العروض المعدّلة، التي تقدمت بها الشركات المعنية لتنفيذ مشروع توسعات مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 2.7 مليار دولار ( 9.9 مليارات درهم)، حسب ما ذكرته مجلة ميد.

وتقدمت الشركات بعروضها المعدلة مطلع الشهر الجاري لتنفيذ أعمال بناء كونكورس 1 والمبنى الغربي في المطار الدولي الثاني في دبي بعد مطار دبي ويعتبر هذا أكبر عقد بناء طرحته دبي لتوسعات مطار آل مكتوم الدولي، وأكبر عقد بناء يطرح في دبي العام الجاري.

ويشمل المشروع مساحة 1.7 مليون متر مربع من البناء، الذي سيضم أنفاق التحركات البشرية وأنظمة نقل الأمتعة والخدمات الأرضية وشبكة الطرق ومرافق تقنية معاونة أخرى.