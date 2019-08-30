6.6 % نمو الادخار القومي للإمارات إلى 516.1 ملياراً في 2018

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة الادخار القومي بالإمارات إلى 516.1 مليار درهم خلال 2018 بنمو 6.6% مقارنة بـ 484.5 ملياراً في العام السابق.

ويعد المستوى الذي بلغه الادخار القومي للدولة الأعلى منذ عام 2015 بحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ونجحت الإمارات في بناء رصيد كبير من الادخار القومي بدعم من السياسيات الاقتصادية المميزة المعتمدة على تنويع مصارد الدخل خلال المرحلة الماضية.

وبلغ إجمالي الادخار القومي 491.8 مليار درهم في 2015 في حين وصل إلى مستوى 482.1 ملياراً عام 2016 قبل أن يرتفع إلى 484.5 مليار درهم مع نهاية 2017 وهو العام شكل انطلاقة قوية لمؤشر الادخار بعد ذلك، حيث قفز إلى أعلى مستوياته خلال 3 سنوات مع نهاية 2018.