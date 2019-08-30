دبي وأبوظبي.. الأكثر أمناً على المستوى الرقمي إقليمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدّرت كل من أبوظبي ودبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في الأمن الرقمي ضمن مؤشر أكثر مدن العالم أمناً لعام 2019 الذي نشرته وحدة «إيكونومست إنتلجانس» التابعة لمؤسسة الإيكونومست، حيث اشتركتا في المركز 24 برصيد 74.1 نقطة، متقدمتين على بروكسل وميلانو ومدريد وبرشلونة والعديد من العواصم العالمية العريقة.

وبحسب المؤشر تقاسمت أبوظبي ودبي المركز26 عالمياً ضمن أكثر المدن أماناً في مؤشر أمن البنية التحتية الفرعي، بينما قفزتا إلى المركزين 11 و12 على التوالي في مؤشر الأمن الشخصي، متقدمتين على مدن مثل زيوريخ وفرانكفورت وباريس ومدريد.

أما في مؤشر الأمن الصحي الفرعي فقد حلّت أبوظبي في المركز 29 عالمياً بـ 71.8 نقطة، بينما جاءت دبي في المركز 31 بـ 70.5 نقطة. وأظهر المؤشر العام تصدّر أبوظبي ودبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في مستوى الأمن، وجاءتا في المركزين 27 و 28 عالمياً على التوالي.

وتصدّرت طوكيو مؤشر أكثر المدن أمناً 2019 الذي ضم 60 مدينة إلى جانب كل من سنغافورة وأوساكا وأمستردام وسيدني، فيما حلّت كل من كاركاس ولاغوس في المركزين 59 و 60 على التوالي، وضم المؤشر 3 مدن عربية هي الكويت 38، والرياض 39، والقاهرة 55.