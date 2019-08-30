رئيس «يوتيكو»: واثقون من إبرام اتفاق مع «هايفلكس» السنغافورية

المصدر: أبوظبي - رويترز

قالت يوتيكو الإماراتية أمس إنها واثقة بإمكانية التوصل لاتفاق إعادة هيكلة مع هايفلكس السنغافورية. وأعلنت يوتيكو بداية الأسبوع التوصل لاتفاق تستحوذ بموجبه على 88% من هايفلكس، غير أن الشركة السنغافورية قالت أول من أمس إنه لم يجر التوصل لأي اتفاق نهائي لكن المناقشات في تقدم.

وقال ريتشارد مينيزيس الرئيس التنفيذي لشركة يوتيكو إن شركته واثقة بالتوصل لاتفاق لأنه يحظى بموافقة 70% من الدائنين الرئيسيين وأغلبية المساهمين الدائمين وأصحاب الأسهم الممتازة ومجلس إدارة يوتيكو.

وأشار إلى أن مجلس إدارة هايفلكس يعرقل مسائل مثل رسوم المستشارين وأنه فور موافقته والمحكمة على الاتفاق تخطط يوتيكو لإنشاء كيان منفصل في سنغافورة لسداد المدفوعات المستحقة وأن يوتيكو ملتزمة بإجراء طرح عام أوّلي مقترح في عامين.