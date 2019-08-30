تجديد اعتماد «منزل» من اللجنة الدولية المشتركة

المصدر: دبي - البيان

حصلت «منزل» للرعاية الصحية، الشركة المتخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية المنزلية وإدارة الأمراض في الإمارات، على تجديد الاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة الأمريكية لاعتماد المنشآت الصحية، وكانت أول شركة في الإمارات تحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة قبل 3 سنوات، وهي الآن أول شركة يتم تجديد اعتمادها في الدولة.

وتعتمد اللجنة الدولية، وهي منظمة معفاة من الضرائب مقرها الولايات المتحدة، أكثر من 21000 من منشآت وبرامج الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. ويتم تصميم منهجية اللجنة الدولية المشتركة لتحسين جودة وأمان تقديم خدمة الرعاية الصحية، إضافة إلى المساءلة في المؤسسة التي تخضع للتقييم.

فيما تتطلب المساءلة بياناً صريحاً بتقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة، وهو ضمانة عامة بأن المريض آمن، ويُعتنى به بشكل جيد، ويتلقى أرقى مستويات الرعاية. وتمكنت «منزل» إلى إكمال أكثر من 800 تقييم للتأكد من أنها تفي معايير الجودة لهيئة الاعتماد. وهذا النوع من اختبار الجودة هو مؤشر على المستويات العالية الجودة للخدمات الطبية التي تقدمها «منزل».

وقال الدكتور ساربير تانلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة منزل: ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات بمستويات عالية الجودة لمرضانا. نحن فخورون للغاية لتلقي مثل هذا التقييم للجهود الكبيرة التي قمنا بها لتحسين الأداء. وأتوقع أن تلعب إدارة الأمراض والصحة الرقمية والخدمات الصحية المنزلية دورًا أكبر في المستقبل القريب في نظام الرعاية الصحية. وكشركة مبتكرة، سنقوم بتطوير المزيد من الخدمات وتقديمها للمستفيدين. وتقدم منزل خدمات الرعاية وإدارة الأمراض، وإعادة التأهيل للمرضى البالغين والأطفال في المنازل.