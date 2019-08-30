أداء مالي قوي لـ«شوبا العقارية»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شوبا العقارية»، تحقيق أداء مالي سنوي قوي، حيث حققت في عام 2019 مبيعات هائلة، بلغت قيمتها مليار درهم، نتيجة الطلب القوي من المستثمرين على مشروعها الرئيسي «شوبا هارتلاند».

ويقع مشروع «شوبا هارتلاند» على الواجهة البحرية، ويمتد على مساحة 8 ملايين قدم مربعة على طول قناة دبي المائية، ويتألف من شقق وفيلات ومنازل تاون هاوس فاخرة، بما في ذلك «شوبا كريك فيستاس» و«ون بارك أفينيو» و«شوبا هارتلاند جاردن هاوسز» و«فلل القناة المائية»، و«فلل جاردينيا» و«فلل الغابة».

وباعت «شوبا العقارية» خلال العام 800 وحدة، تغطي مساحة صافية قدرها 614902 قدم مربعة، حيث برز «شوبا كريك فيستاس» بين المشاريع الأكثر شعبية ضمن المجمع، تلته فيلات «هارتلاند جرينز» و«هارتلاند إيستيت». وتمثل النتائج السنوية المحققة حتى الآن زيادة بنسبة 165 في المائة في قيمة المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

ومنذ الإعلان عنه في عام 2013، حظي مشروع «شوبا هارتلاند» باهتمام واسع من المستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن استثمار جذاب وأسلوب حياة حصري في دبي. ومن بين كبار المشترين الدوليين في المشروع: 36.46% من الصين، و8% من الهند، و7.63 % من السعودية.

ويلبي أحدث مشاريع «شوبا العقارية» الطلب المتوقع على العقارات السكنية الفاخرة في دبي، التي تحظى بسمعة متنامية كونها سوقاً واعدة يمكن أن تحقق عوائد قوية للمستثمرين. وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق مشروع «ون بارك أفينيو»، أحدث أبراجها السكنية. وسيضم البرج الذي يتكون من طابق أرضي مع 24 طابقاً 403 شقق. ويتميز مشروع «شوبا هارتلاند» أيضاً بكونه واحداً من المشاريع الرئيسية التي تخصص نحو 30 % من مساحتها للمساحات الخضراء والمفتوحة.