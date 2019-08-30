«ماريوت الدولية» تقدّم لأعضاء برنامجها عروضاً خاصة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت ماريوت الدولية منح أعضاء برنامج الولاء الجديد، باقة حصرية من التجارب ضمن سلسلة فنادق «ذا لاكجري كولكشن للفنادق والمنتجعات» بما فيها تلك في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم مجموعة من العروض على تجارب ووجهات سفر متميزة في المنطقة.

وتشمل الباقة الجديدة جميع فنادق السلسلة المتوزعة في المنطقة من لبنان إلى الإمارات، وتضم جولات خاصة في مرابط الخيول العربية، ووجبات عشاء ورحلات صحراوية ودروساً في إعداد الحلويات، لتعكس كل واحدة من هذه التجارب سر تميّز الوجهة التي تحتضنها.

ويقدّم برنامج الولاء Marriott Bonvoy، الذي تتمحور فلسفته حول السفر كوسيلة لإثراء العالم وبناء جسور التواصل بين المجتمعات، محفظةً من العلامات الفندقية العالمية في 132 دولة ومنطقة حول العالم.