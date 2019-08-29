«عزيزي للتطوير العقاري» تسجل ارتفاع الطلب من السعوديين على مشاريعها

المصدر: دبي - البيان

سجلت «عزيزي للتطوير العقاري»، زيادة بنسبة 8% في مبيعاتها للمستثمرين من المملكة العربية السعودية بين عامي 2018 و2019. وفي الوقت الذي يشكّل فيه مواطنو الإمارات الشريحة الأكبر من عملاء الشركة باستحواذهم على نسبة قدرها 52%، يأتي مواطنو المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 25%، يليهم الهنود بنسبة 10%، والباكستانيون بنسبة 4%، وينتمي بقية المستثمرين إلى بلدان الخليج العربي وأوروبا والصين.

عوائد

ويمتاز العملاء السعوديون بفطنتهم الاستثمارية؛ حيث تركز قراراتهم لشراء العقارات على الموقع، والبنية التحتية، والمرافق، والأهم من ذلك على عوائد الإيجار، والقيمة العقارية المقدرة. وأثبتت مشاريع «عزيزي للتطوير العقاري» أنها الخيار الأمثل لشريحة كبيرة من المستثمرين السعوديين، لاستنادها إلى بحوث مستفيضة حول المناطق الأكثر رواجاً في دبي، لتحديد الأفضل منها من حيث العائد على الاستثمار.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها الدولية كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري في العالم، كما نشهد نمواً ملحوظاً في الطلب من المستثمرين السعوديين تحديداً. وبالنظر إلى فطنتهم الاستثمارية، فإننا نعتبر ثقتهم بنا دليلاً ملموساً على جودة عقاراتنا، وسعينا المستمر للارتقاء بخدمة العملاء، والوصول بها إلى مستويات أفضل».

واجهة

وشهد مشروع «عزيزي ريفييرا»، المجتمع السكني الرائد على الواجهة البحرية في «ميدان ون»، إقبالاً أقوى من المستثمرين السعوديين حتى تاريخه. ويقع المشروع في «مدينة محمد بن راشد» بالقرب من «ميدان ون مول». ويضم هذا المشروع 71 مبنى، مع وجود ممشىً على امتداد القناة المائية بطول يزيد على 2,6 كيلومتر، ومنطقة لمحلات التجزئة يزيد طولها على 1,6 كيلومتر، إضافة إلى المساحة المجتمعية الخضراء «لي جاردان» التي تنتشر في أرجاء المشروع.

أما المشروع الثاني الأكثر إقبالاً من المستثمرين السعوديين فهو «عزيزي مينا»، وهو المشروع الرئيسي للشركة، ويقع على الهلال الشرقي لجزيرة نخلة جميرا، ويمتاز بشاطئ خاص وإطلالات ساحرة على البحر وأفق المدينة.