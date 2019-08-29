«راكز» تطلق أول باقة تأسيس شركات مخصصَّة للسيدات في دولة الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أمس، باقة سيدات الأعمال، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تصميمها حصرياً للسيدات اللائي يملأهن الشغف لدخول عالم الأعمال، تتوفر الباقة بسعر تنافسي يبدأ من 6200 درهم مع إمكانية التقسيط متضمنة رخصة منطقة حرة ووحدة مشتركة والعديد من خدمات الدعم من خلال نافذة الخدمات الموحّدة.

وأوضح رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة «راكز»، أنه بإمكان أي سيدة أعمال ترغب بتأسيس شركة في المنطقة الاقتصادية الاختيار بين باقة سنة أو باقة 3 سنوات، لافتاً إلى أن كلتا الباقتين توفر مزايا خدمات القيمة المضافة، والتي تشمل استخداماً مجانياً للوحدات المشتركة التابعة لراكز وخدمات طباعة مجانية لبطاقات العمل وأولوية التقديم على الخدمات في مراكز الخدمات التابعة لراكز وأهلية الحصول على تأشيرات إقامة بدولة الإمارات . تتمتع باقة السنوات الثلاث على مزايا إضافية وهي الحصول على إقامة مستثمر مجانية بما يعادل 3950 درهماً.

وأضاف: من خلال هذه الباقة الحديثة يمكن الاختيار من بين ثمانية أنواع من رخص الأعمال وهي التجارية والتعليمية والتجارة الإلكترونية والتجارة العامة والفردية/‏‏المهنية والإعلام والخدمية وتصريح الأعمال المستقلة.

وأشار إلى أن باقة سيدات الأعمال الجديدة من «راكز» مدعاة للفخر، وأنها تعد ترجمة واضحة لالتزام «راكز» بتشجيع المرأة لتحقيق طموحها في مجال ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن المجموعة أنشأت فعاليات في الماضي مخصصة للنساء مثل حلقات التواصل، وتم استخدام هذه الفعاليات كمنصات تعريفية للتحديات التي تواجهها المرأة وإمكانيات دعمها. تم الآن تقديم باقة جديدة بالكامل تضم العناصر المطلوبة لنجاح سيدات الأعمال كما يردن بالضبط.

بدايةً من المساحات المكتبية ذات تكلفة فعالة إلى الرخص وخدمات الدعم. سيكون بإمكانهن اختيار الحلول المناسبة لاحتياجاتهن ولمساعدتهن في المضي قدماً. وأضاف جلاد أن كل ما سبق هو مجرد بداية.