«إينوك» تستهدف توسعة شبكتها لزيوت التشحيم لتشمل 110 موانئ بحرية في 23 دولة

المصدر: دبي- البيان

وقّعت مجموعة إينوك مذكرة تفاهم مع «آي إم إس للنفط»، الشركة الدوليّة، التي تمتلك وتشغّل أسطولاً من السفن في اليونان، لتصبح المجموعة بموجب هذه المذكرة المزود الحصري لزيوت التشحيم، لما يصل إلى 16 من ناقلات البضائع والحاويات التابعة للشركة في مينائي الفجيرة وسنغافورة، في خطوة تهدف إينوك، من خلالها إلى توسعة شبكتها لتزويد زيوت التشحيم، لتشمل أكثر من 110 موانئ في 23 دولة حول العالم.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نحن حريصون على الاستمرار في توسعة حضورنا على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما نترجمه على أرض الواقع من خلال هذه الشراكة التي تحفل بالفرص الواعدة بالنسبة للمجموعة، ويأتي التعاون مع «آي إم إس للنفط» بمثابة خطوة هامة على هذا الصعيد، فهو يرسخ مكانة إينوك كونها شريكاً موثوقاً للمعنيين بالصناعات البحرية. ولا شك في أن شراكتنا مع إحدى أبرز الشركات الدولية المالكة والمشغلة للسفن في اليونان هو خير دليل على جودة المنتجات والخدمات التي نقدمها لشركائنا في مختلف القطاعات».

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة إينوك تعمل على توفير زيوت التشحيم لمختلف أنواع المحركات البحرية، بما في ذلك قوارب تموين منصات النفط والغاز البحرية، وسفن شحن الحاويات، وناقلات النفط، والسفن العسكرية وخفر السواحل، من خلال شبكة من خيارات النقل المتنوعة التي تشمل الناقلات البرية والأنابيب. كما تقدم المجموعة محفظة متنوعة من زيوت ومواد التشحيم المُعدّة للاستخدام في مجالات عدة بما في ذلك القطاعات الصناعية والبحرية ومحركات الديزل الثقيلة، بالإضافة إلى الاستخدامات الصناعية. وتتوفر منتجات «إينوك للزيوت» في 23 دولة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية.