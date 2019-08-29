مجموعة اللولو الإماراتية تضخ استثمارات بـ 1.8 مليار درهم في مصر

المصدر: القاهرة- البيان

وقعت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر اتفاقية مع مجموعة «اللولو» الإماراتية لإنشاء مراكز تجارية كبرى «هايبر ماركت» في مناطق مختلفة من القاهرة باستثمارات بقيمة 1.8 مليار درهم.

وقع الاتفاقية بالنيابة عن الحكومة المصرية الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور طارق السبيعي، نائب وزير الإسكان مع يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي: «بموجب الاتفاقيات الموقعة، سيتم إنشاء أربعة مشاريع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية في غضون 12 شهراً، وستقوم مجموعة اللولو بإدارة وتشغيل هذه المشاريع في فترة من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من أعمال التشييد في مدن القاهرة الجديدة، مدينة 6 أكتوبر والعبور. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية».

بالإضافة إلى ذلك، تخطط مجموعة اللولو لإنشاء 6 متاجر كبرى و4 أسواق صغيرة مع مطورين آخرين من القطاع الخاص. كما أن مجموعة اللولو في المراحل النهائية من المفاوضات مع الحكومة المصرية لدخول سوق الجملة للخضروات والفواكه وإنشاء مركز لوجستي لدعم أنشطتها للبيع بالتجزئة في مصر.

من ناحيته، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية: «عندما بدأنا التفكير في الاستثمار بمصر كانت لدينا خطة لضخ 100 مليون دولار فقط، لكن اليوم نستثمر 500 مليون دولار في السوق المصري لإنشاء عدد من من المركز التجارية «الهايبرماركت» والميني ماركت، توفر 8000 فرصة عمل مستدامة للمصريين.