«فعاليات دبي للأعمال» تعزز «برنامج السفير» بـ 6 اتفاقيات

المصدر: دبي- البيان

أعلن «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات والتابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن توقيع 6 مذكرات تفاهم، منذ بداية العام الجاري، والتي تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والشراكة مع عدد من المؤسسات والشركات والجهات الحكومية.

وستسهم هذه الشراكات في تعزيز «برنامج السفير»، الذي اتسع نطاقه ليصبح شبكة تضم أكثر من 320 عضواً، ويلعب دوراً أساسياً في تعزيز مكانة دبي مركزاً مهماً للمعرفة في العديد من القطاعات والمجالات الرئيسية.

وشملت قائمة الجهات التي وقّع معها «فعاليات دبي للأعمال» مذكرات تفاهم لدعم «برنامج السفير»، كلاً من «مؤسسة الاتصالات المتخصصة» (نداء)، و«مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز»، و«جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية»، و«مركز دبي للسلع المتعددة»، و«جمعية الإمارات الطبية» و«المدينة المستدامة» في دبي. بالإضافة إلى ذلك، فقد جرى خلال العام الحالي تجديد مذكرتي تفاهم كان قد تم توقيعهما مع كل من جامعة دبي، والجامعة الكندية دبي.

أثر إيجابي

وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرات التفاهم، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «إنّ مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها مع عدد من أبرز المؤسسات والجهات في دبي تؤكد أهمية تعزيز الشراكات والتعاون المثمر والبنّاء ما بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، لما له من أثر إيجابي وفوائد كثيرة على اقتصادها.

وإنّنا في دبي للسياحة ندرك أن فعاليات الأعمال لا تقتصر أهميتها على زيادة الزيارات إلى المدينة فحسب، بل إنها تسهم أيضاً في تنمية اقتصاد المعرفة، وكذلك تطوير القطاعات الاقتصادية المهمة، وتبادل الخبرات».

وأضاف كاظم: «نتوجّه بالشكر إلى جميع سفرائنا في البرنامج على جهودهم والتزامهم وسعيهم الدائم لتعزيز مسيرة النمو والتقدّم التي تشهدها دبي.

ويسهم برنامج السفير بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمعرفة، والمبنية على أسس قوية من شبكة العلاقات المميزة مع الخبراء والمجتمع المحلي، مستفيداً في الوقت ذاته من الشراكات الناجحة والمميزة بين القطاعين العام والخاص بدبي».

تقوية التعاون

ومن ناحيته قال منصور جمعه بو عصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصّصة «نداء»: «إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي يؤكد رؤيتنا في تقوية التعاون مع المؤسسات الحكومية، بهدف تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز مكانة دبي منصة إقليمية وعالمية للأعمال. وسوف تسهم هذه الشراكة في تمكين الطرفين من تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، من شأنها أن تعزز سمعة دبي وتؤيد النهج الاستراتيجي للإمارة. توفر دبي آفاقاً واعدة وفرصاً استثمارية جذابة ومربحة للشركات.

وبصفتنا المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتخصصة، يشرفنا الدخول في هذه الشراكة حيث نرى إمكانات هائلة لإجراء أنشطة وتنظيم مؤتمرات لها تأثير مباشر وعائد إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية للإمارة. نحن على ثقة أن المذكرة ستلعب دوراً حيوياً في تحديد الفرص الجديدة لجذب المؤتمرات، ما يساعد على رفع تصنيف الإمارة كونها إحدى الوجهات الرئيسية المفضلة للأحداث التجارية».

أداء متميّز

ومن جهته قال الدكتور جمال المهيري، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «توجّهت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز نحو تعزيز شراكتها مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي نحو تحقيق الرؤى الوطنية وتطلعات الجانبين في صناعة أحداث عالمية مرموقة تدفع بعلامة الإمارات ودبي إلى مصاف الوجهات المتميزة في تنظيم المؤتمرات التعليمية أسوة بالمجالات الأخرى التي نجحت فيها بامتياز. إلى ذلك، فإنه بالضرورة ستثري هذه التجمعات الدولية المشروعات والبرامج التطويرية، التي تعمل عليها المؤسسات والمنظمات المعنية لتتحول استراتيجياً إلى مرجع عالمي في استقطاب الأطروحات المبتكرة التي ستنعكس إيجاباً على التوجهات العالمية في جودة التعليم».

تواصل

وتجدر الإشارة إلى أن «فعاليات دبي للأعمال» أطلق «برنامج السفير»، بهدف التواصل مع المسؤولين وأصحاب الرأي والمشورة وممثلي الجهات الحكومية في الدولة، للاستفادة من خبراتهم وشبكات علاقاتهم المهنية لجذب فعاليات الأعمال العالمية إلى دبي.

وتأتي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً عبر «برنامج السفير» في إطار التزام «فعاليات دبي للأعمال» بتوسيع خبرات المؤسسات في دبي، ومساعدتها على تعزيز شبكاتها العالمية. كما تحقق هذه الشراكات فوائد مشتركة لكل من «فعاليات دبي للأعمال» والشركاء الأعضاء، حيث تتيح لهم تبادل المعرفة، وتوفّر كذلك فرصاً للتواصل وتوطيد العلاقات مع الآخرين، فضلاً عن التقدم بعطاءات جديدة لاستضافة فعاليات ومؤتمرات أعمال عالمية لدبي.

نشاط 2019

خلال عام 2019، واصل «فعاليات دبي للأعمال» جهوده لدعم «برنامج السفير» للتقدم لاستضافة فعاليات عالمية رائدة، والتي أثمرت هذا العام عن الفوز باستضافة 22 مؤتمراً لهيئات وجمعيات دولية، ومن بينها: المؤتمر الأكاديمي العالمي الخامس لطب الطوارئ – WACEM 2019، ومؤتمر الجمعية الدولية لتطبيقات الفضاء 2020، ومؤتمر آسيا والمحيط الهادي لنظم المعلومات 2020، والمؤتمر العالمي للمستشفيات 2021، والمؤتمر العالمي للملكية الفكرية 2025. ومن المقرر أن تستقطب هذه الفعاليات وحدها أكثر من 15 ألف مشارك إلى المدينة على مدار السنوات المقبلة.