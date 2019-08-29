«دو» تختتم برنامج التدريب الصيفي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أخيراً برنامج التدريب الصيفي لعام 2019، الذي أطلقته الشركة في إطار التزامها المتمثل بتطوير وتنمية مهارات الأجيال الحالية والمستقبلية في الإمارات بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين القادة المستقبليين في القطاع الخاص وتعزيز خبراتهم.

وشهد البرنامج في نسخته هذا العام مشاركة عدد من الطلبة الجامعيين من أصحاب الهمم وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق البرنامج.

وتمحورت أهداف البرنامج الذي عُقدت جلساته على مدار شهر كامل حول سُبُل تزويد مواطني دولة الإمارات بالمهارات الوظيفية المناسبة التي يمكنها مساعدتهم على رسم معالم مستقبلهم وتحديد مساراتهم المهنية. كما شارك في البرنامج مجموعة من الطلبة من أصحاب الهمم من جامعة زايد في أبوظبي إضافة إلى طلبة المدارس الثانوية من الصفوف 10 - 12 وكذلك طلاب الجامعات والخريجين الجدد.