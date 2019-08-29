«آي كيو فولفيلمنت» لتوفير الخدمات اللوجيستية بتقنيات الروبوت ينطلق في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

شهدت دبي مؤخراً افتتاح «آي كيو فولفيلمنت» (IQ Fulfillment) الذي أطلقته شركة «آي كيو القابضة»، المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوفير وتوظيف الخدمات اللوجستية القائمة على حلول وتقنيات الروبوت.

ويوفر المركز الخدمات الأكثر تطوراً في الإمارة باستخدام باقة متكاملة من الحلول المدعمة بحلول الروبوت والذكاء الاصطناعي والمنصات البرمجية التي يمكن الاستفادة منها في دعم قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.

وسيدعم مركز «آي كيو فولفيلمنت» احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات ومسرعات الأعمال، إضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية، للمساعدة في تسريع وتيرة نمو هذه الأعمال.

وقال فادي العامودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «آي كيو فولفيلمنت»: يتمتع «آي كيو فولفيلمنت» بمكانة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما وأنه يعد المركز اللوجيستي الأول المعزز بخدمات الروبوت، فضلاً عن سعي المنطقة لتطوير منظومتها للتجارة الإلكترونية.

لقد باتت دولة الإمارات تحتل مكانة رائدة في مجال تطوير التقنيات الرقمية، الأمر الذي يتيح لشركات التكنولوجيا الإبداعية، مثل «آي كيو فولفيلمنت»، فرصاً مثالية لتسجيل حضور قوي لها في المنطقة.