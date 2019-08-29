«أدنوك» تنضم إلى معهد الوقود البحري

المصدر: دبي- أشرف رفيق

انضمت شركة أدنوك للإمداد والخدمات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى معهد الوقود البحري والغاز الطبيعي المسال، وهو منظمة غير ربحية مقرها مدينة بيرث في أستراليا.

وقالت مجلة ميد، إن شركة أدنوك للإمداد والخدمات توفر الخدمات لعملائها منذ أكثر من 40 عاماً في مجال الشحن والخدمات البحرية والبرية. وقال كابتن محمد علي نائب أول رئيس إدارة السفن في الشركة، إن شراكتنا مع المعهد الدولي سوف تضيف قيمة لتطوير وتنمية الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري، مما يساهم في دعم صناعة الشحن البحري في أستراليا والدول المجاورة.

ويعمل معهد الوقود البحري والغاز المسال مع ومن أجل صناعة الشحن البحري، وبالتعاون مع الشركاء من الحكومات لتوفير المعلومات والدفاع والخبرة.