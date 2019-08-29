أول صفقة استحواذ أجنبي بنسبة 100 % في دبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

استحوذت شركة مارس، السلسلة الغذائية العالمية، على 100% من أسهم فرعها في دبي، في أول صفقة من نوعها منذ صدور قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الإمارات، التي تتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات معينة.

كانت شركة مارس تملك 49% من أسهم فرعها في دبي قبل التوصل إلى هذه الصفقة، وكانت تلك أعلى نسبة مسموحة للملكية الأجنبية حسب قوانين الاستثمار خارج المناطق الحرة في السابق.

وفرت شركة كلايد اند كومباني الخدمات الاستشارية للصفقة، وقالت إنها تعكس أهمية الالتزام طويل المدى لعملياتها في الإمارات، وأشارت إلى أهمية التطوير لعملائها من وجهة نظر هيكلة الشركات.

وأشار حسن حسن مستشار عام شركة مارس في الشرق الأوسط وأفريقيا في تصريحات لمجلة «ميد» إلى أن هذه خطوة شديدة الأهمية للشركة وسوف تساهم في تعزيز انتشارها وتطورها في الشرق الأوسط.

في استثمار آخر بلغت القيمة السوقية لشركة نامبرز لتقنيات فين تك التي تستثمر فيها مؤسسة دبي للاستثمار وتتخذ من ألمانيا مقراً، مليار دولار، ما يجعلها من أكبر الشركات الناشئة في أوروبا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مارتين سيدلر رئيس تنفيذي نامبرز أن الشركة جمعت مؤخراً استثمارات بلغت 40 مليون دولار، لترفع إجمالي الاستثمارات في الشركة إلى 200 مليون دولار. وتنوي الشركة استغلال أحدث الاستثمارات التي حصلت عليها لدعم توسعاتها خارج ألمانيا خاصة في بريطانيا.

وأضاف سيدلر أن شركة نامبرز تساعد المستخدمين على إدارة حساباتهم المصرفية ومعلومات البطاقات الائتمانية وإجراء عمليات مصرفية عن طريق الهاتف النقال، بالإضافة إلى التمويل الشخصي. ويستخدم تطبيق الشركة نحو مليوني مستخدم حالياً وتقدر أصولها بنحو 11.1 مليار دولار.