دبي ثالث المدن الآسيوية جاذبية

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

حلت دبي في المركز الثالث ضمن مؤشر مجلة «ذا ريتشيست» الأمريكية لأكثر المدن الآسيوية جاذبية وإثارة في العالم، متقدمة على بكين وأوساكا وسيئول.

وقالت المجلة إن في وسع الزائر أن يحصل على سكن وطعام ليوم واحد بما يتراوح بين 250 ـ 700 دولار. وتزخر دبي بكثير من مناطق الجذب السياحي الشهيرة عالمياً ومنها على سبيل برج خليفة أطول مبنى في العالم، ومول دبي صاحب الشهرة العالمية المجهز بحوض السمك.

وتمثل زيارة «دبي اكواريوم» تجربة مميزة بكل المقاييس، حيث إنه أكبر واجهة مشاهدة مائية في العالم، يمكن من خلالها مشاهدة آلاف الكائنات البحرية الغريبة والنادرة.

وخلال أوقات معينة من السنة، تقام مهرجانات وعروض ضوئية تستمتع بها العائلة بأكملها. يمكن أيضاً حجز جولة في دبي القديمة للحصول على التجربة التراثية المطلقة مقابل رسوم إضافية.

وأضاف التقرير: «يختار العديد من الأشخاص قضاء أيام العطلات والإجازات المرغوبة في السفر حول العالم إذا سمحت الميزانية بذلك. وكقارة ذات ثقافات وتقاليد وأنشطة ترفيهية مختلفة تماماً عن الغرب، تعد آسيا موقعاً متميزاً لقضاء العطلات».