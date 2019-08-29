دبي محرك صناعة البناء والمدن الذكية في الخليج

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ذكرت مجلة «ميد» أن دبي هي محرك صناعة البناء والتشييد في منطقة الخليج على مدى العقدين الماضيين، وتعزز دورها الإقليمي بفعل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستقبال معرض إكسبو 2020.

وأضافت أن الإمارات حافظت في النصف الأول من العام الجاري على وتيرة أداء سوق البناء والتشييد المتميزة، متصدرة المنطقة بقيمة مشاريع نحو 10.9 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، موضحة أن حجم العقود الممنوحة في هذا القطاع بدول مجلس التعاون الخليجي تراجعت العام الماضي بنسبة 8.4% مقارنة بالعام السابق له 2017، مقارنة بما وصلت إليه عام 2014 عندما كانت قيمتها 111.8 مليار دولار، وهو أفضل الأعوام المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا القطاع.

ومن جانب آخر، أكدت المجلة أن دبي تقع في قمة هرم المدن الذكية، التي تتطور في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة إلى المبادرات العديدة التي تبنتها حكومة الإمارة في هذا الصدد.

وأضافت أن هناك إمكانات كبيرة أمام مدينة دبي لتبني التقنيات الحديثة، بما فيها الطباعة ثلاثية الأبعاد والسيارات ذاتية القيادة. ولفتت المجلة إلى أنه يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة في أنواع تحليلية مثل التحليل والتحكم في كم البناء (خاصة من الفنادق)، من أجل ضمان تحقيق التوازن في المدينة.