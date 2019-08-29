الإمارات ضمن أفضل 5 دول لعمل الهنود في العالم

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

جاءت الإمارات ضمن أفضل خمس دول في العالم للدراسة والعمل بالنسبة للهنود، إلى جانب كل من كندا وألمانيا والصين والمملكة المتحدة وفق تقرير حديث نشره موقع «Leverage Edu» الهندي.

وقال الموقع: «تُعد دولة الإمارات واحدة من الوجهات المفضلة للطلاب لمتابعة التعليم الجيد في برامج مختلفة ووجهة مفضلة للعمل بعد التخرج.

لافتاً إلى أن الإمارات تتطور باستمرار من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا، وهي تحتضن عدداً من الكليات العامة والخاصة المعتمدة عالمياً، وهناك العديد من الكليات والجامعات في الإمارات تقدم التعليم الممتاز، وتم تصميم هذه البرامج بهدف تزويد الطلاب بالتعريف بالصناعات بحيث يكونون مجهزين تجهيزاً جيداً ومزودين بالمعرفة العملية لمواجهة التحديات اليومية».

وأبرز التقرير أهم الجامعات في الإمارات وعلى رأسها جامعة الإمارات وجامعة خليفة وجامعة زايد وجامعة أبوظبي وجامعة الشارقة وجامعة الخليج الطبية.

وكشف التقرير أن مئات الطلاب الهنود يسافرون إلى الخارج في كل عام لمتابعة التعليم العالي والبحث عن مستقبل زاهر. ووفقاً لوزارة الشؤون الخارجية، يتابع أكثر من 8 ملايين طالب هندي تعليمهم في الخارج.

وقال: «تقدم جامعات من العديد من الدول أفضل تعليم ذي جودة، وهيئة التدريس من جميع أنحاء العالم التي تتمتع بسنوات من الخبرة، وفرص لاستكشاف مختلف الثقافات والتقاليد وتجربة العيش في بلد أجنبي».