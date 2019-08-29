«غروندفوس» تقيّم كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة الضخ برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت بلدية رأس الخيمة عن اختيار شركة «غروندفوس»، الدنماركية المتخصصة في حلول أنظمة معالجة المياه والمناخ، لإجراء عملية تدقيق شاملة وموسّعة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في البلدية، فضلاً عن نظم الري، وإمدادات المياه وضخها وتعقيمها في 50 مبنىً ومنشأة تشغيلية تابعة للبلدية، بما في ذلك محطات الصرف الصحي الضخمة.

ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم مشترك، أمس، بشأن البدء بعملية التدقيق والتي من المتوقع أن تستمر لمدة سبعة أسابيع، كما ستقدم الشركة تدريباً حول الصيانة وشهادةً لمديري ومشرفي المباني الحكومية في إمارة رأس الخيمة.

وقال منذر محمد بن شكر-مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة-: «يأتي التوقيع المذكرة انسجاماً مع رؤية البلدية المتجسدة في ريادة مشاريع التنمية الحضرية المستدامة وإقامة مجتمعات صحيّة وسعيدة».

وقال كوستاس بولوبولوس، المدير التنفيذي لشركة «غروندفوس» في منطقة الخليج العربي وبلاد الشام وباكستان، إن مذكرة التفاهم تعكس اتفاقاً متميزاً بين مؤسستين تتبادلان الأفكار والتوجهات نفسها، حيث قال: «نحن من الروّاد البارزين في قطاعاتنا، ونتشارك رؤية واضحة حول ضرورة استدامة هذا الكوكب والالتزام بصحته».