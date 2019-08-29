«جاليري سويتس» و«أويو رومز» نحو تجهيز وإدارة 10 آلاف منزل عطلات في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمس «جاليري سويتس فاكيشن رينتالز»، الشركة التابعة لمجموعة «آي بي سي جروب» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن توقيع اتفاقية مع شركة «أويو رومز» بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي (18 مليار درهم) لتجهيز وإدارة 10 آلاف من منازل العطلات الفاخرة في دبي.

وكانت «أويو رومز»، أكبر شركات الضيافة في آسيا والثالثة على مستوى العالم، قد حصلت على دعم قوي بعد بيع جزء من أسهمها لصالح شركة «إير بي إن بي» بمبلغ قارب 200 مليون دولار أمريكي، وذلك بعيد نجاحها بجمع 800 مليون دولار أمريكي من التمويل الخارجي في عام 2018، والذي أتى معظمه من «صندوق رؤية سوفت بانك» التابع لشركة «ماسايوشي سانز» والبالغة قيمته 100 مليار دولار أمريكي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «أويو رومز» إدارة محفظة تضم 10 آلاف عقار فاخر من منازل العطلات الاستثنائية في دبي، لتلبية الطلب المتنامي الذي تشهده المدينة على خيارات الإيجار قصيرة الأمد المتميزة.

وتُشكل «جاليري سويتس» جزءاً من مجموعة «آي بي سي جروب» الرائدة، والتي تحظى بدعم من رجل الأعمال البارز، خورام شروف، الذي يعتبر من «أبرز 100 شخصية إسلامية قوية ومؤثرة في بريطانيا العظمى والعالم» بحسب قائمة «باور 100».