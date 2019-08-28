عائدات عقارات دبي أعلى من نيويورك ولندن

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

ذكر تقرير عقاري أن عائدات العقارات في دبي أعلى من مثيلتها في كل من نيويورك ولندن. وقال تقرير عن مؤسسة بروبرتي فايندر للاستشارات العقارية إن الإمارات، خاصة دبي، يمكن أن تكون من أفضل الدول للاستثمار العقاري إذا أخذنا العائد الاستثماري العقاري في الاعتبار.

وذكر التقرير أن أصحاب العقارات في دبي يحصلون على قيمة إيجارية أعلى، وهو أحد أهم العوامل في الاستثمار العقاري طويل المدى، كما أن وحدات الاستوديو توفر عائدات أعلى من الشقق الأكبر في الإمارة.

ويصل متوسط عائد الإيجارات في دبي إلى أكثر من 7%، بينما في لندن يبلغ 2.7%، وفي هونغ كونغ 2.4% و في نيويورك 2.9%، وفي سنغافورة 2.5%، حسب ما ذكره التقرير.

وكان أعلى عائد من الاستثمار العقاري في واحة السليكون في دبي حيث بلغ نسبة 9.5% في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9.2% في نفس الفترة من العام الماضي. وهناك مناطق جديدة مثل ميدان وداماك هيلز توفر أيضاً عائدات إيجارية بنسبة 9.3% و8.9% على الترتيب.

وقالت لينيت عباد مدير البيانات والأبحاث في بروبرتي باثفايندر إنه رغم التراجع في الأسعار، فإن دبي لا تزال تحتفظ بالصدارة بين المواقع الاستثمارية

الساخنة والجذابة وسوف تسهم المبادرات التشريعية والاستثمارية الأخيرة في جذب مزيد من المستثمرين والشركات.

كما أن العائد الإيجاري في أبو ظبي أيضاً عامل جذاب بالنسبة للشقق والفيلات، حيث يصل إلى 8.5% و6.7% على الترتيب. وفي إمارة عجمان بلغ العائد الإيجاري 11%، وفي رأس الخيمة 9%.