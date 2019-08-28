بيع %75 من المرحلة الثانية لمشروع براري عين الفايضة في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

أفادت كاميليا علقم مديرة شركة براري عين الفايضة للتطوير أن الشركة تمكنت من بيع 75% من أراضي المرحلة الثانية من مشروع براري عين الفايضة الواقع بمدينة العين في إمارة أبوظبي.

وأوضحت علقم على هامش مشاركة الشركة في فعاليات معرض الفروسية والصيد المقام في مركز أبوظبي للمعارض أن المرحلة الثانية التي تضم 400 قطعة أرض قد شهدت إقبالاً كبيراً من قبل مواطني الدولة، وذلك بفضل الموقع المتميز للمشروع وطرق السداد الميسرة التي تغني المواطنين عن الاستعانة بالبنوك لتمويل شراء قطع الأراضي.

وقالت: «لقد طرحنا عروضاً ميسرة في السداد، حيث يمكن للمواطنين سداد دفعة أولى بقيمة 25 ألف درهم إماراتي وتقسيط بقية قيمة الأرض على دفعات لمدة 5 سنوات، وتبلغ قيمة كل دفعة 5000 درهم إماراتي».

وأضافت علقم: «وبمناسبة المشاركة في المعرض، فقد طرحنا عرضاً متميزاً للمواطنين، حيث ستتولى الشركة دفع رسوم تسجيل الأراضي بدلاً عن المواطنين، وشهدنا منذ اليوم الأول من المعرض اهتماماً وإقبالاً ملحوظاً من المواطنين لشراء قطع الأراضي التي تبلغ قيمتها 520 ألف درهم إماراتي».

وذكرت مديرة شركة براري عين الفايضة أن الشركة باشرت عمليات مد شبكات الصرف الصحي في المشروع، وأنجزت مراحل متقدمة من تسوية الأراضي، وسيكون بإمكان المواطنين الذين تملكوا الأراضي أن يباشروا في بنائها خلال الأشهر القليلة المقبلة.