عرض تجربة الدولة في التحول الرقمي بالمنتدى العربي لإنترنت الأشياء اليوم في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بفاعلية في المنتدى الإقليمي السنوي لإنترنت الأشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة للمنطقة العربية، والذي تنطلق فعالياته اليوم في دبي، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة والفقرات التي تسلط الضوء على تجربة الدولة في التحول الرقمي واستشراف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة وغير ذلك من العناوين التي تشكل ملامح التوجهات الراهنة في دولة الإمارات.

وعلى مدار يومين سيجتمع نخبة من المختصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنترنت الأشياء، المدن الذكية، البيانات الضخمة، البيئة وتغير المناخ، لمناقشة مجموعة من أهم القضايا المختصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة العربية.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تأتي استضافة ومشاركة الهيئة في هذا المنتدى تعزيزاً لريادة الدولة عالمياً في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دول العالم بشكل العام، والدول العربية على وجه الخصوص، كما تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات مختبراً عالمياً مفتوحاً لتجربة وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

ونحن سعداء لاستضافة هذا المنتدى على أرض الدولة، ولاسيما أن موضوعه يتعلق بدفع عجلة التقدم في الدول العربية الشقيقة في مجالات إنترنت الأشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة، وهي العناوين الأبرز للمرحلة المقبلة من التطور الإنساني.

وأكد المنصوري أن أهمية هذا المنتدى تأتي من كونه يعقد في الفترة التي يشهد فيها العالم إطلاق شبكات الجيل الخامس، وأضاف بالقول: «بات إطلاق شبكات الجيل الخامس حديث الساعة، نظراً لما سيترتب عليه من طفرات تقنية وتنموية، حيث من المتوقع أن نبدأ برؤية ملامح أكثر وضوحاً للمدن الذكية، وسنشهد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى الذي ستناقش جلساته متطلبات المرحلة المقبلة، والكيفية المثلى التي يمكن من خلالها للدول العربية تلبية هذه المتطلبات».

رفع جاهزية الدول العربية

يهدف المنتدى إلى المساهمة في رفع جاهزية الدول العربية لتحقيق التحول الإلكتروني والوصول للمدن الذكية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات العربية والدولية والإقليمية لتنظيم دور العلم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، ونقل التجارب الناجحة في مجال إدارة تقنية المعلومات والتحول الإلكتروني والذكي بين المدن العربية.

كما سيعمل المنتدى على تحديد التحديات الإقليمية بخصوص الاستفادة من البيانات الضخمة، والتي ينبغي أن يتناولها أصحاب المصلحة في المنطقة، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الإقليمية التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، ولاسيما تلك التي يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة.