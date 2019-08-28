«سيراميك رأس الخيمة» تستثمر 170 مليوناً في النصف الثاني

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيراميك رأس الخيمة»، إن الشركة أنفقت نحو 110 ملايين درهم في النصف الأول من إجمالي حجم الاستثمارات المقدر للعام الجاري البالغ 280 مليوناً بهدف تحسين الخطوط وزيادة الإنتاج وإضافة منتجات جديدة.

وأضاف مسعد، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن الشركة تأمل في إنفاق المبلغ المتبقي من حجم استثمارات العام الجاري بواقع 170 مليون درهم حال الحصول على الموافقات الخاصة ببناء مصنعنا الجديد في السعودية لإنتاج السيراميك.

مصنع جديد

وذكر مسعد أن الشركة تقدمت بطلب للجهات المعنية في السعودية وتترقب الحصول على التراخيص اللازمة، فيما تجري حالياً المناقشات حول تخصيص الأراضي والغاز، موضحاً أن الشركة رصدت قرابة 300 مليون درهم لبناء المصنع الجديد الذي سيمكنها من الإنتاج بتكلفة منخفضة والتوريد للسوق المحلية المتنامية، وكذلك أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا.

وأوضح أنه عند اكتمال المرحلة الأولى من مصنع السعودية، الذي سيستخدم أحدث التكنولوجيا في صناعة بلاط السيراميك، من المتوقع إضافة نحو 10 ملايين متر مربع سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية للبلاط، معرباً عن تفاؤله حيال نمو أعمال الشركة في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لسيراميك رأس الخيمة إن الشركة تمتلك حالياً 3 مصانع في الهند التي تأمل في تأسيسها كمركز للصادرات، وذلك بعدما بدأ مؤخراً النشاط التجاري في المشروع المشترك في موربي لإنتاج بلاط سيراميك رأس الخيمة «ميجا سلاب» في أوائل العام الجاري لتصل الطاقة الإنتاجية الحالية لنسبة 70%، بينما في المشروع المشترك الآخر في موربي وصلت الطاقة الإنتاجية لنسبة 92% لإنتاج بلاط السيراميك.

أداء مالي

وحول أداء الشركة المالي في النصف الأول، قال مسعد إن الشركة نجحت في الحفاظ على هوامش الربحية وتحقيق زيادة في المبيعات على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق في ظل تراجع الطلب وخسائر سعر صرف العملات، مشيراً إلى أن الشركة تواصل خططها لتخفيض التكاليف والمصروفات، وتحسين نوعية الإنتاج وهوامش الأرباح، وإضافة منتجات جديدة.

وأضاف مسعد أن الشركة واصلت في النصف الأول من العام الجاري تنفيذ التغيرات التي جعلت من الأعمال أكثر سرعة وربحية وفعالية من الناحية التشغيلية، على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث ارتفع هامش الربح الإجمالي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 34.2%، كما ارتفع هامش ربح قسم البلاط بواقع 130 نقطة أساس ليصل إلى 29.9%، مدفوعاً باستمرار تحسن العمليات.

فرص استثمارية

وذكر الرئيس التنفيذي أن «سيراميك رأس الخيمة» تدرس بشكل عام أي فرص استثمارية داخل أو خارج الإمارات، حيث تركز على عمليات استحواذ انتهازية على شركات تساعد «سيراميك رأس الخيمة» على التوسع في عملياتها وزيادة إنتاجها، كما تستهدف أيضاً العمل على زيادة أعمالها ومنتجاتها الخاصة بمستلزمات المائدة. ونوه عبد الله مسعد إلى أن الشركة تنتج حالياً 123 مليون متر مربع من البلاط و5 ملايين قطعة من الأدوات الصحية سنوياً، 24 مليون قطعة من بورسيلان مستلزمات المائدة ومليون قطعة من مستلزمات الحمامات سنوياً في 22 مصنعاً في كل من الإمارات العربية والهند وبنغلاديش.

150

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيراميك رأس الخيمة» إن الشركة تقدم خدماتها لعملائها في أكثر من 150 بلداً من خلال شبكة من المراكز التشغيلية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.