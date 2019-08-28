كولم ماكلوكلين يحوز جائزة الإنجاز مدى الحياة

المصدر: دبي- البيان

من المقرر تكريم كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي الحرة، بجائزة الإنجاز مدى الحياة، لمساهمته على مدار ثلاثة عقود في تشكيل ملامح قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة في دبي.

وستُقدّم الجائزة له في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للضيافة، الذي سيقام في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل.

قال كولم ماكلوكلين: أشعر بالسعادة الغامرة لاختياري لنيل هذه الجائزة. لقد فازت شركة سوق دبي الحرة بنحو 700 جائزة منذ تأسيسها قبل 36 عاماً. وكما هي الحال دائماً، فإنني أعزو هذه الجائزة تماماً وكلياً إلى فريق العمل لدينا والجهود التي يبذلونها لإنجاح أعمالنا وبالطبع إلى رئيس مجلس الإدارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي يقدّم دعماً هائلاً لسوق دبي الحرة ولعملياتنا الأخرى منذ البداية.

وأوضح ماكلوكلين أن شركة تجارة التجزئة في المطارات تنفق 2.5% من إيراداتها السنوية، التي وصلت في عام 2018 إلى 2.01 مليار دولار، للترويج لسوق دبي الحرة ومدينة دبي.

وترتبط سوق دبي الحرة منذ فترة طويلة بالفعاليات الرياضية الدولية، مثل سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة على مضمار نيوبري، وسباقات كأس شيرجار للخيول على مضمار أسكوت في المملكة المتحدة، وسباقات ديربي أيرلندا للخيول على مضمار كوراه في أيرلندا، وبطولة سوق دبي الحرة أيرلندا المفتوحة في نادي لاهينش للجولف بمقاطعة كلير في أيرلندا، وبطولات أسواق دبي الحرة للتنس، وقد أسهمت جميعها بدور أساسي في ترويج دبي على الساحة العالمية.

وقال: قبل 36 عاماً، كان عدد الغرف الفندقية في دبي يتراوح بين 2000-3000 غرفة. وشهدنا تغييراً هائلاً في هذا الرقم حيث من المتوقع حسب الإحصاءات الواردة في تقرير سوق الفنادق من فنتشرز أونسايت أن يصل عدد الغرف الفندقية في دبي وحدها إلى 132 ألفاً في عام 2019، فيما تهدف الإمارة إلى بلوغ 160 ألف غرفة فندقية بحلول أكتوبر 2020.

وأضاف: مراكز التسوّق وشركات الطيران وأعمال الطرق، تشكّل صناعة الفنادق كونها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الحيوية لترويج السياحة وجذب الزوّار الوافدين إلى دبي. ويعزو ماكلوكلين النمو الهائل الذي تشهده دبي وقطاع الضيافة بها إلى «موقف حكومة دبي الإيجابي والحاسم نحو تحقيق النجاح للمدينة وجعلها الأفضل في العالم».