الإمارات تستثمر في صناعة الشرائح الذكية

المصدر: كييف - البيان

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف أمس افتتاح توسعات جديدة لأحد مصانع المجموعة الصناعية الابتكارية (INDUSTRIAL INNOVATION GROUP)، وهي استثمارات إماراتية-أوكرانية مشتركة تعمل في الأنشطة المتعلقة بالخدمات التكنولوجية المؤمنة من إنتاج وطباعة الشرائح الذكية عالية الأمان.

شارك في الافتتاح عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وأكد أن الشركات الإماراتية نجحت في النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية وترسيخ مكانتها وتعزيز قدراتها التنافسية في العديد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والقطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه، فضلاً عن تفوقها في مجال الطاقة المتجددة والتطوير العقاري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمصرفية.

وأضاف آل صالح أن تطوير قدرات الشركات الإماراتية في المجالات المرتبطة بالتحول الذكي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة بما يتواءم مع جهود الدولة في الانتقال إلى اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وتابع آل صالح أن المجموعة الصناعية الابتكارية تشكل أحد نماذج الشراكة المتميزة بين القطاع الخاص من البلدين، وتدعم جهود البلدين في فتح آفاق أوسع لتنمية التبادلات التجارية والسياحية.

كما شارك في فعالية الافتتاح سالم أحمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، ويوري بولوريز سفير جمهورية أوكرانيا لدى الإمارات، وأليكساي بريفزينتسيف نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكراني، وتريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية الابتكارية، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأوكرانيا.

تكامل تكنولوجي

واطّلع آل صالح خلال الافتتاح على أنشطة وخدمات المجموعة الصناعية الابتكارية، والتي يقع مقرها الرئيس في دولة الإمارات، وهي متخصصة في تطوير وتحقيق التكامل التكنولوجي بين جميع مكونات عملية إنتاج البطاقات الذكية المؤمنة وتقنيات إنتاج وطباعة المستندات والوثائق الإلكترونية والذكية وتطوير الحلول المتقدمة في مجال الشرائح الإلكترونية.

لقاءات ثنائية

وخلال زيارته بالعاصمة الأوكرانية، عقد آل صالح اجتماعاً ثنائياً مع نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكراني أليكساي بريفزينتسيف، بحضور سالم أحمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا. وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تنمية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأكد آل صالح أنه على الرغم من النمو الملموس في حجم التبادلات التجارية بين البلدين فإنها لا تزال أقل من القدرات الاقتصادية الواعدة التي يتمتع بها البلدان، إذ سجل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية حوالي 785.5 مليون دولار نهاية عام 2018، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من 2019 نمواً في حدود 11.4% مسجلة 500 مليون دولار.

خامس شريك

ومن جانبه، أكد أليكساي بريفزينتسيف تميز العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات، حيث تمثل خامس أكبر شريك تجاري لأوكرانيا، فضلاً عن كفاءة الاستثمارات الإماراتية بالسوق الأوكراني، ودخولها في مجالات تنموية واعدة.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يشكل أحد القطاعات المؤهلة لقيادة مرحلة أكثر نشاطاً من التعاون الاقتصادي والتجاري، موضحاً أن أوكرانيا لديها إمكانات لإنتاج الغذاء لنحو 350 مليون شخص على أقل تقدير، وبالتالي هناك فرصة لتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وإلى جانب ذلك، عقد آل صالح لقاءً مع جينادي تشيجيكوف رئيس غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا، بحث الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الروابط بين غرف التجارة والصناعة من الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية.

التبادل التجاري

سجلت الصادرات السلعية الأوكرانية إلى الدولة حوالي 265.4 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019، محققة نمواً في حدود 14.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، وتتصدر منتجات الحديد والسلع الغذائية قائمة الصادرات الأوكرانية إلى الدولة، كما بلغت الواردات السلعية الأوكرانية من الدولة نحو 38.4 مليون دولار بنسبة نمو 2.6% عن نفس الفترة.