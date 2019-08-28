19.3 ملياراً مشتريات الأراضي بدبي في 8 أشهر

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين وشركات التطوير العقاري من الأراضي متعددة الاستخدامات في دبي، أكثر من 19.3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وتصدرت مناطق (وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد والثنية الرابعة ونخلة جميرا والمركاض وجبل علي الأولى ومجمع دبي للاستثمار الأول وراس الخور الصناعية الأولى والحبية الثالثة ومعيصم الأول) قائمة الصفقات الأعلى بيعاً.

وسجلت سوق الأراضي حتى نهاية يوليو الماضي 17.5 مليار درهم، كما سجلت مبيعات بنحو ملياري درهم خلال شهر أغسطس الجاري.