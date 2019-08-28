«أدنوك» تبدأ مناقصة حقلي حيل وغشا

المصدر: دبي - البيان

طلبت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، من الشركات المعنية والمؤهلة، تقديم العروض لمناقصة مشروع تطوير الغاز الحامضي في حقلي حيل وغشا الذي يتكلف 10 مليارات دولار، ويعد أكبر مشروع طاقة في الإمارات، وفق ما ذكرته مجلة ميد.وتلقت الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع الدعوات لتنفيذ عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء في الدفعة الثانية من عقود المشروع في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وتبلغ قيمة الدفعة الثانية من العقود مليار دولار، وتتركز على بناء محطة معالجة غشا ومقار الإقامة لإعاشة العمال والموظفين. وتم تحديد موعد تسليم عروض الدفعتين الأولى والثانية من العقود يومي 18 و26 سبتمبر على الترتيب، بينما الموعد النهائي لتقديم العروض للدفعتين الثالثة والرابعة من العقود هو 9 سبتمبر المقبل. والمتوقع تقديم العروض التجارية في ديسمبر.