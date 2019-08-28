«طاقة» تستعد لخططها التوسعية بانتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عن اختيار ثلاثة أعضاء جدد لمجلس إدارتها، وذلك خلال اجتماع عقد أمس.

وتمت الموافقة على أعضاء مجلس الإدارة الجدد من قبل المساهمين، وهم محمد حسن السويدي، وجاسم ثابت، وجاب كالكمان.

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة «طاقة»: «سيضيف أعضاؤنا الجدد ثروة من الخبرة والمعرفة الإدارية إلى مجلس إدارة «طاقة»، وكلي ثقة بأنّ ذلك سيُعزز أهدافنا الاستراتيجية الخاصة بالنمو والتطور.

وبدخولنا للمرحلة التالية من رحلتنا، والتي تشمل إعادة التركيز على خططنا التوسعية وزيادة أصولنا الحالية، فإننا نسعى لضمان أن يتم تمثيل مصالح المساهمين بدقة من قبل أعضاء مجلس إدارتنا.