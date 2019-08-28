«أجيليتي» تستثمر 18 مليون دولار في تقنيات سلاسل الإمداد الخضراء

المصدر: دبي- البيان

كشفت «أجيليتي»، شركة تقديم الخدمات اللوجستية العالمية، أنها قد استثمرت 18 مليون دولار حتى الآن في تقنيات سلاسل الإمداد الخضراء، وذلك من خلال ذراعها للمشاريع الاستثماريّة «Agility Ventures».

وقد جاء الإعلان، أمس، تزامناً مع إصدار «أجيليتي» لتقريرها الأخير حول الاستدامة بعنوان Values into Action أو «قيمنا أفعالنا»، وتأكيداً على التزامها بتبني أهدافٍ بيئيّة قائمة على أسس علميّة للمساهمة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأوضح طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» أن الشركة سعت جاهدة لوضع معايير عالية للمواطنة المؤسسية خلال العقد الماضي، وخاصة في مجالات البيئة، والخدمات اللوجستية للإغاثة الإنسانية، وممارسات العمل العادلة.