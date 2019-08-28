مصرف أبوظبي الإسلامي يوفر منصات لوحية لتقليل زمن خدمة العملاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن توفير منصات لوحية للخدمة الذاتية في فروعه لتسريع زمن إتمام المعاملات غير النقدية التي تندرج تحت مهام خدمة العملاء وبالتالي تقليل أوقات انتظارهم بشكل كبير.

ويأتي طرح هذه المنصات بعد أن أظهرت إحصائيات المصرف أن 40% من طلبات خدمة العملاء في فروعه يكون غرضها تحديث بيانات الحسابات أو المعلومات الشخصية.

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «إن هدفنا الرئيسي في المصرف هو توفير تقنيات وحلول مبتكرة تعزز راحة عملائنا وتوفر لهم تجربة مصرفية سلسة. ومن شأن إتاحة منصات الأجهزة اللوحية في فروعنا اختصار الكثير من الوقت لصالح عملائنا وموظفينا على حد سواء».