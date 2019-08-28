شراكة بين بنك رأس الخيمة و«كريف جلف» لحلول معلومات أعمال المؤسسات الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

وقع بنك رأس الخيمة الوطني مذكرة تفاهم مع شركة كريف جلف «دان أند براد ستريت»، أحد رواد خدمات معلومات الأعمال وتحليلات البيانات والمخاطر وحلول الامتثال.

إن هذه الشراكة تمكن وحدة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني من تقديم خدمات متخصصة لعملائها فيما يتعلق بالمخاطر والامتثال ومعلومات الأعمال والتحليلات وجمع التقارير بشروط تفضيلية.

وقال ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال: «تركيزنا المستمر على الابتكار يعني استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال من التسهيلات الرقمية التي تخدم حماية ودعم العملاء من خلال شراكة بنك رأس الخيمة الوطني القيمة مع شركة كريف جلف «دان أند براد ستريت».

وقال مانجيت سينق تشابرا، المدير العام لشركة كريف جلف «دان أند براد ستريت»: «نحن سعداء بتوحيد جهودنا مع بنك رأس الخيمة الوطني لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وتتيح هذه الشراكة لعملاء كريف دي اند بي إمكانية توفير الحلول المطلوبة بسلاسة تامة، مما يجعلهم يحسنون الأداء والقدرة التنافسية من خلال استخدام البيانات والمعلومات بشكل أفضل».