رأس الخيمة العقارية تقدم عروضاً لامتلاك واستثمار مشاريعها

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دعت شركة رأس الخيمة العقارية، المستثمرين والوسطاء العقاريين والمهتمين للاطلاع على مشروع ماربيا في جزيرة الحياة، وجيت واي ريزيدنس، وعلى الفرص الاستثمارية في مشاريعها المكونة من فِلل وشقق تتمتع بإطلالات بحرية خلابة، إضافة إلى الوحدات السكنية الفاخرة المحاطة بمرافق ووسائل راحة رفيعة المستوى، وذلك في منتجع بولغري بدبي، صباح السبت 31 أغسطس الجاري.

وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية: «نقدم عروضاً لشراء وحدات عقارية مميزة للإقامة المباشرة أو للاستثمار بأسعار مختلفة تناسب إمكانيات معظم المستثمرين، وستستقبل الشركة خلال هذا اليوم، الوسطاء والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري والسياحي، لتعزيز العلاقات معهم، وإطلاعهم على مشروع ماربيا وجيت واي ريزيدنس، وشرح مميزاته وموقعه المتميز ضمن مشروع ميناء العرب».

وتهدف شركة رأس الخيمة العقارية من اللقاء إلى تعريف المستثمرين والوسطاء على خيارات وخطط السداد المرنة التي ستوفر لهم فرصة دفع مريحة تمتد من خمس إلى سبع سنوات، إضافة إلى الكثير من العروض والتسهيلات المتعلّقة بتسجيل العقار والخدمات.