«سويس- بل هوتيل» تحتفل بوصولها لـ10 آلاف غرفة في إندونيسيا

المصدر: دبي ــ البيان

تحتفل سويس- بل هوتيل إنترناشيونال، سلسلة إدارة الفنادق العالمية ومقرها الإقليمي دبي، بوصولها إلى 10000 غرفة في إندونيسيا، أكبر دولة في جنوب شرقي آسيا وسوق رئيسية تهتم بها الشركة.

هذه العلامة المهمة تحققت في أعقاب إطلاق سلسلة من الفنادق الإندونيسية الجديدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية. فندق سويس- بل إن جاجاه مدا مدان في شمالي سومطرة ويضم 104 غرف، وسويس- بل هوتيل بوجور في غربي جاوا ويضم 150 غرفة، كلاهما بدأ الترحيب بالضيوف في مايو 2019، كما افتتح فندق سويس- بل هوتيل سربونج ويضم 107 غرف في جنوب غربي جاكارتا في أول يونيو.

هذا الافتتاح الثلاثي الجديد ساعد على رفع المجموعة الإندونيسية من فنادق سويس- بل هوتيل انترناشيونال إلى 72 فندقا ومنتجعا تضم في مجموعها 10873 غرفة وجناحاً.

وقال غافن فاول، رئيس مجلس الإدارة ورئيس سويس- بل هوتيل انترناشيونال: الوصول إلى 10000 غرفة في إندونيسيا إنجاز هائل لشركتنا، وأود أن أشكر كل فريق العمل بالشركة وشركاءنا المحليين الكرام لأنهم جعلوا هذا الإنجاز ممكناً، و إندونيسيا واحدة من أكثر أسواق العالم تميزاً. وعلق ايمانويل جيار، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير، إندونيسيا، ماليزيا وكمبوديا، سويس- بل هوتيل انترناشيونال، إنه: من جاكارتا إلى جايابورا، من بالي إلى باتام ومن ميدان إلى مانادو، مجموعة فنادق سويس- بل هوتيل انترناشيونال في إندونيسيا تصل الآن إلى كل ركن في الدولة.